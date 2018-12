Paul Pogba no ocultó su felicidad por el despido de Jose Mourinho en el Manchester United. Hasta lo celebró en las redes sociales con un post muy controversial.

La publicación de Paul Pogba, que minutos después fue eliminada, era una fotografía con un ademán bastante provocador que llevaba la descripción "Caption this" ("describe esto").

El polémico post de Paul Pogba en su cuenta de Instagram, que hizo referencia a la salida de Jose Mourinho del Manchester United. (Foto: captura de pantalla)

La directiva del Manchester United no demoró en reaccionar a la mofa de Paul Pogba contra Jose Mourinho y decidió sancionarlo económicamente.

El periódico "Daily Mail" también hizo eco de la información y afirmó que "los directivos del club inglés consideraron irrespetuosa la actitud del francés".

El comportamiento infantil de Paul Pogba, además, generó fastidio en ex deportistas del Manchester United como Gary Neville, hoy panelista de Sky Sports, quien sugirió que "él podría hacer lo mismo" (o sea irse de la entidad británica como "The Special One").