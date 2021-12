Estar en uno de los equipos más populares del mundo, implica mucha notoriedad no solo con la prensa, también con los hinchas. La situación en el Manchester United no es ajena y Alex Ferguson sabe que mucho de lo que tiene, es parte al fútbol, algo que no podría generar tanto dinero de no ser por los hinchas.

Son muchas las anécdota de los ex jugadores del Manchester United que tienen que ver con Alex Ferguson, un técnico que imponía respeto. En entrevista con el podcast del Manchester United, Patrice Evra contó cómo vivió Alex el momento cuando se enteró que sus jugadores no firmaron autógrafos. No detalló en qué temporada ocurrió.

“Antes de subir al autobús estábamos realmente cansados y había una cola de hinchas. Los jugadores estaban como ‘si no firma uno, nadie tiene que hacerlo’. Así que fuimos directo al autobús, todos, y cuando me asomé por la ventana vi a Sir Alex Ferguson firmando autógrafos a cada hincha. Juro que debió estar firmando como 45 minutos”.

“Firmó a todos y cada uno. Yo pensé: ‘cuando Alex suba, estamos acabados’. Él subió al autobús y nos gritó tanto, con mucha bronca. ‘¿Quién m... se creen que son? Esa gente está pagando el salario de ustedes. Esa gente ha venido a verlos. ¡Ahora se bajan del p... autobús y firman!’. Y tuvimos que firmar a cada fanático. Pero esa es la mentalidad”, añadió Evra.

Evra hizo gran parte de su carrera al lado de Alex Ferguson. (Foto: Manchester United)

En otro momento también habló acerca de lo que Ferguson les enseñó con respecto a los rivales: “Si tienes que destrozar al rival por 10-0, tienes que destrozarlo por 10-0. Ferguson decía que así se respeta al rival. Si empiezas a hacer jugadas de lujo, a divertirte, ellos van a hacer barridas desmedidas porque les han faltado el respeto”.

Alex Ferguson cambió la historia del Manchester United. Antes de su llegada (1986), Liverpool era el amplio dominador en cuanto a títulos locales e internacionales. Con Alex, el Manchester ganó dos Champions League más y pasó a tener mucha más relevancia en el fútbol mundial.

