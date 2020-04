Robin van Persie fue uno de los futbolistas claves de la selección holandesa de Louis van Gaal en el Mundial Brasil 2014. Después del torneo, el futbolista y el entrenador se volvieron a encontrar en el Manchester United, que contrató al experimentado técnico. El delantero, entonces, imaginó que podía ser importante en el proyecto del nuevo DT.

Sin embargo, la historia entre el atacante y el estratega tuvo un terrible final. El ex Arsenal se confesó en una entrevista con el medio Voetball y narró el difícil momento que le tocó vivir bajo el mando del antiguo seleccionador, quien había decidido no contar más con ‘9’ para buscarle un reemplazo.

“Tuve una conversación con Van Gaal y me dijo ‘Robin, nuestros caminos se van a separar. Yo soy el entrenador, tú eres el jugador y debes irte. Tu tiempo ha pasado’. Respondí que todavía tenía contrato, pero él dijo que no le importaba. Fue implacable. Había visto venir algo como esto, pero no esperaba que fuera tan brutal”, reconoció Van Persie.

Y lo peor vino después del crudo mensaje del técnico, el futbolista asistió a los entrenamientos de Manchester United, pero no era considerado en los trabajos grupales y debía ejercitarse de forma solitaria, sin la supervisión de algún miembro del equipo encabezado por su compatriota.

“Cuando empezó la pretemporada no se me permitió participar en los partidos once contra once. Me daban una pelota y me decían que hiciera algo yo solo. Intentas mantener la calma, pero sucede mucho. Vas de machito, finges que no te hace daño, pero por supuesto que sí. Me afectó a mí, a mi familia y a mi carrera”, explicó.

Van Persie admitió que demoró en procesar la noticia y cometió el error de no compartir lo que ocurría en Manchester United. “Tal vez hubiera sido bueno si hubiera podido hablar con alguien fuera de mi propio círculo, pero era demasiado terco para eso”, señaló el holandés, quien está retirado de la actividad.

