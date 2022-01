Con el firme objetivo de volver a la senda del triunfo, Manchester United recibe a Aston Villa este lunes 10 de enero del 2022 en Old Trafford en el marco de la tercera ronda de la FA Cup de Inglaterra. El partido está programado a jugarse desde las 14:55 (hora local) y contará con la transmisión en directo de ESPN para Sudamérica y live streaming por Star Plus (Star+). Además, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto, goles, incidencias y declaraciones de los protagonistas. Se espera que Cristiano Ronaldo pueda tener minutos.

Cristiano Ronaldo anotó, pero le anularon el gol por offside. (Video: ESPN)

Manchester United vive un momento irregular en Inglaterra, ya que si bien cerró el 2021 ganando al Burnley (3-1), empezó el 2022 con una sorpresiva derrota (0-1) a manos del Wolverhampton. Además, el equipo volvió a mostrar falencias en defensa y ataque y las críticas van en aumento para el comando técnico de Ralf Rangnick.

El DT de los ‘Diablos Rojos’ adelantó que no realizará numerosas variantes en su oncena titular. “Definitivamente no jugaremos con ocho o nueve jugadores diferentes. Intentaremos jugar con el mejor equipo posible, con un equipo fuerte. Puede haber algunos cambios, pero todavía no he tomado las decisiones finales. Definitivamente intentaremos jugar este partido como si fuera una Premier normal”, dijo en la previa del partido.

Manchester United sufrirá las bajas de Harry Maguire y Paul Pogba por lesión, y Eric Bailly y Hannibal por estar convocados para disputar la Copa Africana de Naciones. Eso sí, la buena noticia es el retorno de Victor Lindelof a la convocatoria.

Aston Villa, por su parte, anda en capa caída, dado que encadena dos derrotas consecutivas en la Premier League: 1-3 ante Chelsea y 2-1 contra Brentford. Por ende, recuperarse es menester y qué mejor escenario que Old Trafford para hacerlo.

Asimismo, hace solo unos días los ‘Villanos’ anunciaron la contratación de Philippe Coutinho por lo que resta de la actual campaña. No obstante, es poco probable que esté disponible para el compromiso de este lunes 10 de enero.

¿A qué hora juega Man. United vs. Aston Villa?

País Horario Perú 14:55 horas Colombia 14:55 horas Ecuador 14:55 horas México 13:55 horas Bolivia 15:55 horas Venezuela 15:55 horas Estados Unidos 15:55 horas Argentina 16:55 horas Uruguay 16:55 horas Chile 16:55 horas Paraguay 16:55 horas Brasil 16:55 horas España 21:55 horas

¿Dónde ver Man. United vs. Aston Villa? Canales de transmisión

País Canal TV Perú ESPN y Star+ Argentina ESPN y Star+ Bolivia ESPN y Star+ Brasil NOW NET e Claro, GUIGO, Star+, ESPN Chile ESPN y Star+ Colombia ESPN y Star+ Ecuador ESPN y Star+ México ESPN y Star+ Paraguay ESPN y Star+ España Movistar+, DAZN 1, DAZN Estados Unidos ESPN+ Uruguay ESPN y Star+ Venezuela ESPN y Star+

Para poder ver la transmisión por Internet a través de Star Plus o Star+ solamente tienes que dar CLICK AQUÍ y suscribirte o, si posees una cuenta, ingresar a la misma, buscar el partido y listo.

Últimos partidos de Manchester United

Manchester United 0-1 Wolves por Premier League

Manchester United 3-1 Burnley por Premier League

Newcastle 1-1 Manchester United por Premier League

Norwich 0-1 Manchester United por Premier League

Manchester United 1-1 Young Boys por Champions League

Últimos partidos de Aston Villa

Brentford 2-1 Aston Villa por Premier League

Aston Villa 1-3 Chelsea por Premier League

Norwich 0-2 Aston Villa por Premier League

Liverpool 1-0 Aston Villa por Premier League

Aston Villa 2-1 Leicester City por Premier League

