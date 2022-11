Este jueves 10 de noviembre del 2022, desde las 15:00 (hora local) y en Old Trafford, Manchester United vs. Aston Villa en vivo online por la tercera ronda de la EFL Cup o Copa de la Liga de Inglaterra. Ambos equipos vienen de enfrentarse por la Premier League, con victoria para los ‘Villanos’, y ahora volverán a verse la cara. La transmisión estará a cargo de las señales internacionales de ESPN y STAR Plus para Sudamérica. Por otro lado, aún no es confirmada la presencia de Cristiano Ronaldo en los ‘Diablos Rojos’.

VIDEO RECOMENDADO A pesar de que Manchester United venció por 2-0 al Tottenham, Cristiano Ronaldo no saboreó bien la victoria de su equipo y abandonó el campo de juego minutos antes de que acabara el encuentro. Justo segundos antes de que el portugués realizara esta acción, el técnico Erik Ten Hag realizó tres cambios reduciendo las posibilidades de que entre Ronaldo al partido. No es la primera vez que pasa algo similar, contra el Newcastle el delantero fue reemplazado en un empate sin goles desatando gestos de molestia. (Fuente: Latina TV)