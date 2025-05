Ver Manchester United vs Athletic Club de Bilbao: sigue la transmisión del partido de vuelta en estadio Old Trafford por las semifinales de la Europa League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 8 de mayo de 2025, desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 16:00 horas de Argentina y Chile, la 1:00 PM de México y las 21:00 horas de España. ¿Dónde ver? ESPN es el canal que pasa la transmisión de este encuentro por TV y streaming. Si estás en España puedes seguir el encuentro por Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus.

VIDEO RECOMENDADO Lo mejor del 2024 para Real Madrid | Video: Real Madrid CF