Manchester United no se resigna en la lucha por obtener la Premier League. Este martes recibirá en su feudo de Old Trafford a Burnley desde las 10:00 a.m. (EN VIVO por DirecTV Sports).

El equipo que dirige el portugués José Mourinho, en la última jornada dejó escapar dos importantes puntos en su visita a Leicester City en el minuto final.

'Los Diablos Rojos' se ubican en la segunda posición de la tabla, pero a 13 puntos del Manchester City, que sigue como sólido líder del torneo inglés.

Manchester United no contará con Valencia, Carrick, Fellaini ni Bailly. Todos por lesión. En ataque estará el belga Lukaku y en la banca el sueco Ibrahimovic.

En tanto, Burnley intentará dar la sorpresa y seguir firme en su camino al quinto puesto que le otorgue una histórica clasificación a la Europa League.

Marchan en la séptima posición con 32 puntos. Tottenham Hotspur es quinto con 34 puntos, por lo que el enfrentamiento en Old Trafford es de gran relevancia.

Alineaciones probables:



Manchester United: David de Gea, C. Smalling, P. Jones, V. Lindelöf, A. Young, Mata, N. Matić, P. Pogba, J. Lingard, R. Lukaku, A. Martial.



Burnley: N. Pope, P. Bardsley, K. Long, B. Mee, C. Taylor, S. Defour, S. Arfield, J. Cork, J. Guðmunds­son, J. Hendrick, C. Wood.