Manchester United vs. Chelsea EN VIVO ONLINE vía ESPN 2: partidazo por la fecha 1 de la Premier League

Manchester United vs. Chelsea EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE el partido por la fecha 1 de la Premier League en Old Trafford desde la 10:30 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN 2.

El duelo entre Manchester United y Chelsea será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del partido que define las posiciones en la Premier League.

Manchester United vs. Chelsea se miden por la fecha 1 de la Premier League. (Foto: AFP)

Manchester United y Chelsea serán los protagonistas del partido más importante de la primera jornada de la Premier League. El encuentro entre dos de los grandes de Inglaterra será este domingo 11 de agosto.

Los ‘Red devils’ decepcionaron el curso pasado (sextos a 32 puntos de City), el elenco local quiere comenzar la nueva campaña venciendo a uno de sus rivales directos en la lucha por entrar en la próxima Champions League.

En el equipo dirigido por el entrenador Ole Gunnar Solksjaer podría debutar el internacional inglés Harry Maguire, a quien los 'Diablos rojos' convirtieron en el defensa más caro de la historia cuando abonaron al Leicester City 87 millones de euros.

El lateral Aaron Wan-Bissaka (ex Crystal Palace) y el atacante Daniel James (ex Swansea), nuevos rostros para esta campaña, también podrían ser considerados en la oncena titular del estratega noruego.

A pesar de las incorporaciones realizadas, el plantel de Manchester United no está completo. Solksjaer esperó la contratación de un delantero para reemplazar al belga Romelu Lukaku, quien partió al Inter de Milán.

Chelsea viene de ganar la Europa League y de clasificar tercero en la anterior edición de la Premier League. Pero, tras perder a Eden Hazard (rumbo al Real Madrid) y no poder fichar hasta 2020 por una sanción de la FIFA, su única buena noticia ha sido la llegada al banco de Stamford Bridge de la leyenda Frank Lampard.

Los ‘Blues’, sin embargo, podrán gozar del talento de Christian Pulisic, jugador estadounidense que fue contratado durante el desarrollo del pasado curso. Del mismo modo, los londinenses también completaron la compra de Mateo Kovacic.

Manchester United vs. Chelsea: horarios del partido

Perú 10:30 a.m.

Ecuador 10:30 a.m.

Colombia 10:30 a.m.

México 10:30 a.m.

Bolivia 11:30 a.m.

Paraguay 11:30 a.m.

Chile 11:30 a.m.

Venezuela 11:30 a.m.

Argentina 12:30 p.m.

Uruguay 12:30 p.m.

Brasil 12:30 p.m.

España 5:30 p.m.



Manchester United vs. Chelsea: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Shaw, Lindelof, Maguire, Wan-Bissaka, Pogba, Fred, McTominay, Rashford, Martial, James.



Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson; Kovacic, Jorginho; Pedro, Barkley, Pulisic; Abraham.



Con información de AFP