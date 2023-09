Este martes 26 de septiembre del 2023, Manchester United vs. Crystal Palace en vivo online: transmisión del partido por la tercera ronda de la Carabao Cup. El encuentro está programado para iniciar a las 14:00 horas de Perú desde Old Trafford. Los ‘Diablos Rojos’ han tenido un inicio de temporada con más de un tropiezo: en la Premier League se encuentra en la mitad de la tabla, mientras que su debut en la Champions League no tuvo una buena presentación ante Bayern Múnich; ahora iniciarán una nueva competencia con la intención se librarse de este mal momento. La transmisión se puede ver a través de ESPN y Star Plus, además, también podrás seguirlo en la web de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Manchester United vs Crystal Palace en vivo online por la Carabao Cup