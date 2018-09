Manchester United vs. Derby County EN VIVO: chocarán este martes (2:00 pm. EN VIVO ONLINE vía ESPN 2) en el marco de la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra. El duelo se jugará en Old Trafford.

Este partido será transmitido por la señal de ESPN 2 para Sudamérica. ESPN + en Estados Unidos. Sky para México, Centroamérica y Reino Unido.

Manchester United, que dirige el portugués José Mourinho, ha tenido un arranque tímido en la Premier League, luego de cosechar tres triunfos, dos derrotas y un empate en las primeras 6 jornadas.

La fecha pasada empataron en casa ante el Wolverhampton (1-1), en un partido que generó una nueva ola de críticas al juego mostrado por la millonaria plantilla de los 'Red Devils'.

El propio Mourinho fue abierto en las críticas a sus propios jugadores, al señalar que no muestran su real valor en la cancha.

"Es un resultado justo (el empate) porque los Wolves jugaron como a mí me gusta jugar, que es como la final de la Copa del Mundo; esa es la actitud que me gusta que mis equipos tengan cada partido y no tuvimos eso. Ellos tenían, nosotros no", dijo.

Derby County, que dirige el reconocido exfutbolista Frank Lampard, marcha sexto en la Championship League (Segunda de Inglaterra) y viene de vencer al Brentford por 3-1.

Alineaciones probables:



Manchester United: David de Gea, Antonio Valencia, Chris Smalling, Victor Lindelöf, Luke Shaw, Marouane Fellaini, Paul Pogba, Fred, Jesse Lingard, Alexis Sánchez, Romelu Lukaku.



Derby County: S. Carson, R. Keogh, C. Forsyth, F. Tomori, J. Bogle, C. Bryson, B. Johnson, H. Wilson, M. Mount, D. Nugent, M. Bennett.