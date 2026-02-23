Manchester United vs Everton: horarios, canales TV y dónde ver partido por la Premier League

Ver Manchester United vs. E verton EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Hill Dickinson Stadium por la fecha 27 de la Premier League 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, lunes 23 de febrero de 2026, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten en Sudamérica; TNT Sports y MAX en México; DAZN lo hace en España. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

