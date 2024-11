Ver Manchester United vs Everton EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en Old Trafford por la fecha 13 de la Premier League 2024/25. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 1 de diciembre de 2024, a las 8:30 de la mañana (hora peruana), que son la 10:30 AM de Argentina y Chile, las 7:30 AM de México y las 3:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN transmite en Sudamérica y Fox Sports pasa el compromiso en México, mientras que DAZN y Movistar Plus son quienes televisan en España, y Peacock transmite en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.