Manchester United vs. Fulham EN VIVO: en el Old Trafford por la Premier League Manchester United será local ante Fulham este sábado (10:00 a.m. EN VIVO ONLINE vía ESPN 2) en Old Trafford, por la fecha 16 de la Premier League

Manchester United vs. Fulham EN VIVO: en el Old Trafford por la Premier League. (Foto: AFP)