Manchester United vs. Fulham EN VIVO ONLINE vía ESPN 2: juegan por la fecha 26 de la Premier League

Manchester United vs. Fulham EN VIVO ONLINE | HOY EN DIRECTO sigue el partido por la fecha 26 de Premier League en el Estadio Craven Cottage desde las 7:30 a.m. y con transmisión de ESPN 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Manchester United y Fulham abrirán una nueva jornada del torneo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Premier League.

Manchester United tiene la mente puesta en el primer duelo contra PSG por los octavos de final de la Champions League. Antes del partido del próximo martes, los 'Red devils' visitarán el campo del Fulham.

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador de los 'diablos rojos', tendrá disponible nuevamente a Chris Smalling, quien tiene alguna posibilidad de jugar frente a su ex equipo, aunque ello todavía no está definido.

Alexis Sánchez puede arrancar como titular nuevamente en la ofensiva de Manchester United. El delantero chileno compartiría roles ofensivos con Marcus Rashford y Jesse Lingard. Paul Pogba se adelantaría unos metros para unirse al tridente.



Los 'Diablos rojos', si son eliminados de la Liga de Campeones de esta temporada, luchan por quedarse entre los cuatro primeros de la Premier League para asegurar un espacio en el torneo de la 'Orejona' de la 2019-20.

Por su lado, el Fulham podría tener sorpresas en la convocatoria para medirse al United. El centrocampista Lazar Markovic y el defensa Havard Nordtveit, fichajes en el mercado invernal, aparecerían en la escuadra.

Andre Schurrle, después de recuperarse de una lesión, tiene opciones de participar en el juego. Cyrus Christie recibió un golpe en la jornada pasada frente al Crystal Palace y es duda en el equipo de Claudio Ranieri.

Manchester United vs. Fulham: horarios del partido

México 6:30 a.m.

Perú 7:30 a.m.

Ecuador 7:30 a.m.

Colombia 7:30 a.m.

Bolivia 8:30 a.m.

Venezuela 8:30 a.m.

Argentina 9:30 a.m.

Chile 9:30 a.m.

Uruguay 9:30 a.m.

Paraguay 9:30 a.m.

España 1:30 p.m.



Manchester United vs. Fulham: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Young, Lindelof, Smalling, Bailly, Shaw. Herrera, Matic, Pogba, Alexis Sánchez, Lingard, Rashford.



Fulham: Rico; Odoi, Le Marchand, Ream, Chambers, Seri, Christie, Bryan, Cairney, Mitrovic, Babel.