Manchester United vs. Inter de Milán EN VIVO vía DirecTV Sports: juegan por la International Champions Cup

Manchester United vs. Inter de Milán EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la International Champions Cup en The National Stadium de Singapur este sábado desde las 6:30 am. (hora peruana) y por transmisión de DirecTV Sports. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo amistoso internacional.

Manchester United aranca su participación en la International Champions Cup enfrentando al rearmado Inter de Milán que espera iniciar la temporada con buen pie y que le permita agarrar confianza para lo que serán las competencias oficiales venideros. El choque entre ingleses e italianos tiene un condimento especial: el futuro de Romelu Lukaku.

Manchester United vs. Inter de Milán: horas y canales en el mundo

Perú 6:30 am. | DirecTV Sports

México 6:30 am. | DirecTV Sports

Ecuador 6:30 am. | DirecTV Sports

Colombia 6:30 am. | DirecTV Sports

Bolivia 7:30 am. | DirecTV Sports

Paraguay 7:30 am. | DirecTV Sports

Venezuela 7:30 am. | DirecTV Sports

Brasil 8:30 am. | DirecTV Sports

Argentina 8:30 am. | DirecTV Sports

Chile 8:30 am. | DirecTV Sports

Uruguay 8:30 am. | DirecTV Sports

España 1:30 pm. | DirecTV Sports

Según han anunciado desde Singapur, el delantero belga no iniciaría las acciones contra el conjunto 'tano' debido al acercamiento que existe entre ambas partes. Inter de Milán no cuenta con Mauro Icardi para esta temporada y el entrenador Antonio Conte ha mostrado su interés por el hasta aún delantero de Manchester United.

Manchester United vs. Inter de Milán debutan en la International Champions Cup. (Foto: Manchester United)

La operación está encaminada. Manchester United ya puso precio y la directiva 'neroazzurra' tendrá que buscar la forma de solventar ese costo para hacerse de los servicios de este atacante. Mientras tanto, el ataque italiano estará comandado con Sebastino Esposito (17 años) y Edoardo Vergani (18 años).

Mientras que los ingleses, con algunos jóvenes también, presentarán un cuadro mucho más cuajado donde brilla con lus propia Paul Pogba y el tridente de ataque conformado por Jesse Lingard, Marcus Rashforsd y Daniel James.

Manchester United vs. Inter de Milán: probables alineaciones

Manchester united: De Gea; Wan-Bissaka, Tuanzebe, Lindelof, Shaw; Matic, Pogba, Fred; Lingard, James, Rashford.



Inter de Milán: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, De Vrij; Candreva, Brozovic, Sensi, Gagliardini, Perisic; Esposito, Vergani.