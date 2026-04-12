El partido de Manchester United vs Leeds se enfrentarán por la jornada 31 de la Premier League 2025-2026 en un partido clave para ambos equipos. Los ‘Red Devils’ buscan consolidarse en zona de Champions, mientras que el conjunto visitante intentará dar la sorpresa en Old Trafford.

¿A qué hora juegan Manchester United vs Leeds?

El partido Manchester United vs Leeds se disputará este lunes 13 de abril de 2026 en Old Trafford.

Horarios por país:

Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Bolivia, Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay: 4:00 p.m.

¿En qué canal ver Manchester United vs Leeds EN VIVO por TV?

En Sudamérica, el partido de Manchester United vs Leeds será transmitido principalmente a través de:

Disney+ Premium (streaming oficial)

Señales de ESPN (según disponibilidad en cada país)

En otras regiones:

España: DAZN

México: FOX+, FOX One

Estados Unidos: Telemundo Deportes y USA Network

¿Dónde ver Manchester United vs Leeds United ONLINE?

Para ver el partido por internet, tienes estas opciones:

Disney+ Premium (Sudamérica, incluida Perú)

(Sudamérica, incluida Perú) Apps oficiales de ESPN

Plataformas de TV de paga con acceso online

Además, diversos portales deportivos ofrecerán el minuto a minuto en tiempo real.

Así llegan Manchester United y Leeds

Manchester United llega a este duelo tras empatar en su último partido 2 a 2 ante Bournemouth y se ubica en la tercera posición de la tabla, mientras que Leeds United lucha por no caer en la zona de descenso.