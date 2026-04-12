Resumen

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Manchester United vs Leeds EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver online el partido por la jornada 32 de la Premier League desde Old Trafford.(Foto: Manchester United)
Manchester United vs Leeds EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver online el partido por la jornada 32 de la Premier League desde Old Trafford.(Foto: Manchester United)
Por Redacción EC

El partido de Manchester United vs Leeds se enfrentarán por la jornada 31 de la Premier League 2025-2026 en un partido clave para ambos equipos. Los ‘Red Devils’ buscan consolidarse en zona de Champions, mientras que el conjunto visitante intentará dar la sorpresa en Old Trafford.

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