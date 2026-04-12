El partido de Manchester United vs Leeds se enfrentarán por la jornada 31 de la Premier League 2025-2026 en un partido clave para ambos equipos. Los ‘Red Devils’ buscan consolidarse en zona de Champions, mientras que el conjunto visitante intentará dar la sorpresa en Old Trafford.
El partido Manchester United vs Leeds se disputará este lunes 13 de abril de 2026 en Old Trafford.
Horarios por país:
- Perú, Colombia, Ecuador: 2:00 p.m.
- México: 1:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela: 3:00 p.m.
- Argentina, Chile, Uruguay: 4:00 p.m.
En Sudamérica, el partido de Manchester United vs Leeds será transmitido principalmente a través de:
- Disney+ Premium (streaming oficial)
- Señales de ESPN (según disponibilidad en cada país)
En otras regiones:
- España: DAZN
- México: FOX+, FOX One
- Estados Unidos: Telemundo Deportes y USA Network
Para ver el partido por internet, tienes estas opciones:
- Disney+ Premium (Sudamérica, incluida Perú)
- Apps oficiales de ESPN
- Plataformas de TV de paga con acceso online
Además, diversos portales deportivos ofrecerán el minuto a minuto en tiempo real.
Manchester United llega a este duelo tras empatar en su último partido 2 a 2 ante Bournemouth y se ubica en la tercera posición de la tabla, mientras que Leeds United lucha por no caer en la zona de descenso.