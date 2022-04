Manchester United vs. Leicester EN VIVO Star+: se enfrentarán este sábado 2 de abril desde las 11:30 a. m. (hora peruana) por la jornada 31 de la Premier League . El partido también será transmitido por ESPN , DAZN y Movistar+, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles y mejores jugadas, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en Old Trafford y el árbitro Andre Marriner será el encargado de impartir justicia. Actualmente, Manchester United se encuentra en la sexta casilla, con boleto a la próxima Conference League, sumando 50 puntos; en tanto que Leicester es décimo, con 36 unidades.

¿En qué canal ver partido Manchester United vs. Leicester?

Argentina: Star+

Bolivia: Star+

Brasil: Star+

Chile: Star+

Colombia: Star+

Ecuador: Star+

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: Star+

Perú: Star+

España: DAZN 1, DAZN, Movistar+

Estados Unidos: UNIVERSO NOW, UNIVERSO, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo

Uruguay: Star+

Venezuela: Star+

¿A qué hora ver partido Manchester United vs. Leicester?

Estados Unidos – 9.30 a. m. hora de Los Ángeles

México – 10.30 a. m.

Estados Unidos – 11.30 a. m. hora de Texas

Perú – 11.30 a. m.

Ecuador – 11.30 a. m.

Colombia – 11.30 a. m.

Estados Unidos – 12.30 a. m. hora de Miami

Bolivia – 12.30 p. m.

Venezuela – 12.30 p. m.

Chile – 12.30 p. m.

Uruguay – 1.30 p. m.

Paraguay – 1.30 p. m.

Argentina – 1.30 p. m.

Brasil – 1.30 p. m.

Inglaterra – 5.30 p. m.

España – 6.30 p. m.

Italia – 6.30 p. m.

El nivel mostrado por los dirigidos por Ralf Rangnick ha sido irregular y el último partido que disputaron fue en la Champions League, cuando cayeron 1-0 en casa ante Atlético Madrid, resultado con el cual fueron eliminados. Debido a ello, ahora los ‘Red Devils’ se enfocarán de lleno en el campeonato inglés.

La misión principal es asegurar el pase a competencias internacionales, a la próxima Liga de Campeones, para ser exactos. No obstante, Manchester United no depende de sí mismo, dado que Arsenal (4° con 54 de puntaje) tiene una cómoda distancia y un partido menos, aunque de igual forma hay la obligación de ganar.

Para este partido, los portugueses Bruno Fernandes y Cristiano Ronaldo serán las principales armas del equipo. Precisamente, ambos vienen con una motivación extra, luego de brillar y clasificar con su seleccionado a la Copa del Mundo Qatar 2022. Recordemos que ‘CR7′ es el máximo goleador del club en la actual Premier League, sumando 12 anotaciones.

Por su parte, Leicester City no ha tenido el mismo rendimiento del curso pasado y se encuentra fuera de la clasificación a cualquier certamen continental. Pese a ello, el entrenador Brendan Rodgers confía en que su plantel seguirá sumando hasta el final del curso, esperando el tropiezo de los ubicados más arriba.

La ausencia de Jamie Vardy (10 goles) ha sido más que notoria, aunque el tridente conformado por James Maddison, Kelechi Iheanacho y Harvey Barnes trata de cubrir su espacio de la mejor manera. Además, los ‘Foxes’ tienen a Kiernan Dewsbury-Hall y Youri Tielemans como figuras importantes en la mitad del campo.

Manchester United vs. Leicester: historial de partidos

Desde agosto del 2017, los partidos Manchester United vs. Leicester se dieron en 10 ocasiones, dejando estadísticas favorables para los ‘Red Devils’: ganaron cinco veces. Los ‘Foxes’ se impusieron en tres oportunidades, que curiosamente fueron en los más recientes enfrentamientos.

16-10-2021: Leicester 4-2 Manchester United - Premier League

11-05-2021: Manchester United 1-2 Leicester - Premier League

21-03-2021: Leicester 3-1 Manchester United - FA Cup

26-12-2020: Leicester 2-2 Manchester United - Premier League

26-07-2020: Leicester 0-2 Manchester United - Premier League

14-09-2019: Manchester United 1-0 Leicester - Premier League

03-02-2019: Leicester 0-1 Manchester United - Premier League

10-08-2018: Manchester United 2-1 Leicester - Premier League

23-12-2017: Leicester 2-2 Manchester United - Premier League

26-08-2017: Manchester United 2-0 Leicester - Premier League

Manchester United vs. Leicester: posibles alineaciones

Manchester United: David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Raphaël Varane, Harry Maguire, Luke Shaw; Bruno Fernandes, Scott McTominay, Paul Pogba; Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo y Jadon Sancho.

Leicester: Kasper Schmeichel; Wesley Fofana, Jonny Evans, Caglar Söyüncü; James Justin, Kiernan Dewsbury-Hall, Youri Tielemans, Timothy Castagne; James Maddison, Kelechi Iheanacho y Harvey Barnes.