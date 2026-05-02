Manchester United vs. Liverpool EN VIVO por la jornada 35 de la Premier League este domingo 3 de mayo del 2026 en Old Trafford. Un nuevo clásico de Inglaterra llega nuestras pantallas con los ‘Red Devils’ dispuestos a asegurar el tercer puesto en la tabla de posiciones ante su principal perseguidor: los ‘Reds’. Conoce todos los detalles del partido como: horarios, alineaciones, canales TV y dónde ver el partido ONLINE vía streaming.

¿A qué hora juega Manchester United vs. Liverpool EN VIVO por la Premier League?

El partido de Manchester United vs. Liverpool por la fecha 35 de la Premier League empieza a las 9:30 AM de Perú este domingo 3 de mayo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 8:30 AM

8:30 AM Perú, Colombia, Ecuador: 9:30 AM

9:30 AM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 10:30 AM

10:30 AM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 11:30 AM

11:30 AM España: 4:30 PM

¿Dónde ver Manchester United vs. Liverpool EN VIVO por Premier League?

El partido de Manchester United vs. Liverpool será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la fecha 35 de la Premier League. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de DAZN y Movistar+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Max, los canales que pasan el partido en Estados Unidos son: Telemundo y Peacock.

Manchester United vs. Liverpool. (Photo by PETER POWELL / AFP) / PETER POWELL

¿Cómo ver en México, Manchester United vs. Liverpool por Premier League?

En México, el juego de Manchester United vs. Liverpool lo pasa Max mediante streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Max.

¿En qué canal de Manchester United vs. Liverpool por Premier League?

En España, el partido de Manchester United vs. Liverpool será transmitido a través de DAZN y Movistar Plus+ por la fecha 35 de la Premier League.

¿Dónde ver en Perú, Manchester United vs. Liverpool por la Premier League?

En Perú, el partido de Manchester United vs. Liverpool será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 35 de la Premier League.

¿Dónde ver en Estados Unidos, Manchester United vs. Liverpool por la Premier League?

En Estados Unidos, Manchester United vs. Liverpool será transmitido a través de Telemundo y Peacock por la fecha 35 de la Premier League.