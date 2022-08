Este lunes 22 de agosto, desde las 14:00 (hora de Perú y Colombia), Manchester United vs. Liverpool chocan EN VIVO ONLINE en Old Trafford por la fecha 3 de la Premier League de Inglaterra . La transmisión del compromiso estará a cargo de las señales de ESPN y STAR Plus para toda Sudamérica. Ambas escuadras aún no saben lo que es ganar en la actual temporada, por lo que este partido se presenta como vital para recuperar terreno. Se espera que Cristiano Ronaldo y Luis Díaz sean titulares en sus respectivos equipos.

