La lucha por el segundo puesto de la Premier League vivirá una batalla este sábado que puede ser definitiva cuando Manchester United y Liverpool se enfrenten (7:30 a.m. EN VIVO ONLINE EN DIRECTO por) en Old Trafford en la trigésima jornada de liga.

Los 'Diablos Rojos' parten con la ventaja en la tabla, ya que están dos puntos por encima del Liverpool, pero también con el hándicap de tener el vital partido de octavos de final ante el Sevilla a la vuelta de la esquina (0-0 en el partido de ida).

Manchester United vs. Liverpool: horarios en el mundo

Perú - 7:30 a.m.

Colombia - 7:30 a.m.

México - 6:30 a.m.

Argentina - 9:30 a.m.

Chile - 9:30 a.m.

España - 1:30 p.m.

Estados Unidos (Florida) - 7:30 a.m.

El duelo ante el Sevilla del próximo martes, también en Old Trafford, puede trastocar los planes de Jose Mourinho, quien afronta en cuatro días dos partidos de suma importancia para los objetivos del equipo esta temporada.

Además, el partido entre United y Liverpool supone uno de los mayores clásicos de Inglaterra, con los dos equipos con más títulos de liga, 20 y 18, respectivamente, sobre el terreno de juego.

"Nunca miré al Milán como el mayor rival, nunca vi al Atlético de Madrid como el enemigo, ni vi en su día al Tottenham o al Arsenal como el gran rival; para mí, es solo un gran partido entre dos equipos históricos, no solo de Inglaterra, sino de todo el mundo", explicó Mourinho.

Su homólogo en el Liverpool, Jurgen Klopp, destacó que se defenderán "con todo lo que tengan", pero que (el partido) "no es una batalla entre dos filosofías".

"Es un encuentro entre dos grandes equipos. Cuando toca defender quiero que lo hagan todos mis jugadores. No creo que el United vaya a dejar muchos espacios", añadió.

Con el primer puesto de la tabla prácticamente imposible, ya que el Manchester City aventaja en 16 puntos al United, el objetivo de los 'Diablos Rojos' y de los de Liverpool es amarrar la clasificación para la Liga de Campeones lo antes posible, siendo el segundo puesto el más preciado.

Para el choque, Mou recuperará a Marouane Fellaini, ausente desde finales de enero, aunque seguirá sin poder contar con Ander Herrera, Marcos Rojo, Anthony Martial, Phil Jones y Daley Blind, mientras que Klopp volverá a tener a su disposición a Jordan Henderson, Andrew Robertson y Georginio Wijnaldum, respecto al partido de 'Champions' ante el Oporto.