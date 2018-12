Manchester United vs. Liverpool EN VIVO ONLINE: jugarán por la fecha 17 de la Premier League en Anfield desde las 11:00 a.m. y con transmisión de ESPN2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

El duelo entre Manchester United vs. Liverpool será el más atractivo del fin de semana en Inglaterra por tratarse del clásico más importante. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en Premier League.

Los 'Reds' se enfrentarán a los 'Red devils' en Anfield este domingo en el duelo entre los dos equipos que copan el palmarés de títulos de la Premier League, con viejas rencillas siempre perennes y con dos situaciones bien contrapuestas.

Anfield será el escenario de una nueva edición del mítico duelo entre ambos clubes ingleses | Foto: Bleacher Report

El equipo de Jürgen Klopp llega al partido después de conseguir la clasificación a los octavos de final de la Champions League. El cuadro del alemán querrá recuperar el liderato -perdido tras la victoria de Manchester City a Everton- del torneo.



▷ ¡Liverpool a octavos de la Champions League! Venció 1-0 a Napoli en Anfield con golazo de Salah | VIDEO

▷ Manchester United cayó 2-1 ante Valencia por la jornada 6 de la Champions League

El Liverpool de Klopp verá mermada su zona defensiva y no podrá contar con Joe Gomez, Joel Matip y Trent Alexander-Arnold, por lo que solo le quedarán dos centrales disponibles, Van Dijk y Dejan Lovren.



Manchester United es un enfermo que alterna un paso hacia delante y dos hacia atrás. A la contundente victoria contra el Fulham, una de las mejores de la temporada, le siguió otro partido insulso en Europa, con derrota ante el Valencia y la oportunidad perdida de haber pasado como primero de grupo en la Champions.



¡Liverpool a octavos de la Champions League! Venció 1-0 a Napoli en Anfield con golazo de Salah | VIDEO. (Video: YouTube/Foto: AFP)

José Mourinho no tendrá a su disposición a Alexis Sánchez y mantendrá las dudas hasta última hora de Chris Smalling, Luke Shaw, Diogo Dalot, que se había asentado en el lateral derecho, Matteo Darmian y Victor Lindelof.



Pero la lista de jugadores lesionados no termina con ellos, pues Marcos Rojo -también defensor- se perdería la visita a Liverpool. Anthony Martial y Scott McTominay ni saldrían en la lista de convocados.

Manchester United vs. Liverpool: horarios del partido

México 10:00 a.m.

Perú 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Colombia 11:00 a.m.

Bolivia 12:00 m.

Argentina 1:00 p.m.

Chile 1:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

Paraguay 1:00 p.m.

España 5:00 p.m.



Manchester United realizó un festín de golazos a costa del Fulham, por la jornada 16º de la Premier League. Las mejores "joyas" fueron concretadas por Ashley Young y Marcus Rashford. (Video: YouTube)

Manchester United vs. Liverpool: últimos cinco encuentros

Manchester United

- Champions League F6: Valencia 2-1 Manchester United

- Premier League J16: Manchester United 4-1 Fulham

- Premier League J15: Manchester United 2-2 Arsenal

- Premier League J14: Southampton 2-2 Manchester United

- Champions League F5: Manchester United 1-0 Young Boys

Liverpool

- Champions League F6: Liverpool 1-0 Napoli

- Premier League J16: Bounemouth 0-4 Liverpool

- Premier League J15: Burnley 1-3 Liverpool

- Premier League J14: Liverpool 1-0 Everton

- Champions League F5: PSG 2-1 Liverpool

Manchester United vs. Liverpool: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Young, Bailly, Jones, Shaw, Matic, Herrera, Fellaini, Lingard, Rashford, Lukaku.



Liverpool: Allison; Milner, Lovren, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Wijnaldum, Keita, Salah, Mané, Firmino.



FUENTE: EFE