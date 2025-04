Ver, Manchester United vs Lyon EN VIVO

Ver Manchester United vs. Lyon EN VIVO: mira la transmisión del partido en el estadio Old Trafford por los cuartos de final de la UEFA Europa League 2024/25. ¿A qué hora juegan? El encuentro se disputa hoy, jueves 17 de abril de 2025, desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile, la 1:00 PM de México y las 8:00 PM de España. ¿Dónde ver? El partido se puede seguir por ESPN en Sudamérica, en cable por Movistar TV, Claro TV, DIRECTV, y online vía streaming a través de Disney Plus y DIRECTV GO, mientras que Fox Sports pasa el juego en México y en Estados Unidos van a transmitir TUDN, ViX, Univisión y Paramount+. Si estás en España, debes mirar el encuentro por Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4 y Movistar Liga de Campeones 5.