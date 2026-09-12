Manchester United vs. Manchester City EN VIVO por la jornada 4 de la Premier League este domingo 13 de septiembre del 2026 en Old Trafford. El Clásico de Manchester enfrentará a dos clubes con realidades diferentes: los ‘Red Devils’ apenas han podido sumar un triunfo en el arranque de la temporada liguera; por su lado, los ‘citizen’ mantienen una racha perfecta. Conoce todos los detalles del partido como: horarios, alineaciones, canales TV y dónde ver el partido ONLINE vía streaming.

¿A qué hora juega Manchester United vs. Manchester City EN VIVO por la Premier League?

El partido de Manchester United vs. Manchester City por la fecha 4 de la Premier League empieza a las 10:30 AM de Perú este domingo 13 de septiembre del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:30 AM

9:30 AM Perú, Colombia, Ecuador: 10:30 AM

10:30 AM Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:30 AM

11:30 AM Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:30 PM

12:30 PM España: 5:30 PM

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO: revisa los horarios, canales TV y dónde ver partido por la fecha 4 de la Premier League en Old Trafford.(Photo by Darren Staples / AFP) / DARREN STAPLES

¿Dónde ver Manchester United vs. Manchester City EN VIVO por Premier League?

El partido de Manchester United vs. Manchester City será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica por la fecha 4 de la Premier League. Por otro lado, en España, podrás ver el partido por televisión y streaming a través de DAZN y Movistar+. Luego, en México, la transmisión del partido va a través de Max, los canales que pasan el partido en Estados Unidos son: Telemundo y Peacock.

¿Cómo ver en México, Manchester United vs. Manchester City por Premier League en México?

En México, el juego de Manchester United vs. Manchester City lo pasa Max mediante streaming. En el resto de Centroamérica, el partido va a través de Max.

¿En qué canal de Manchester United vs. Liverpool por Premier League en España?

En España, el partido de Manchester United vs. Manchester City será transmitido a través de DAZN y Movistar Plus+ por la fecha 4 de la Premier League.

¿Dónde ver en Perú, Manchester United vs. Manchester City por la Premier League en Perú?

En Perú, el partido de Manchester United vs. Manchester City será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium por la fecha 4 de la Premier League.

¿Dónde ver en Estados Unidos, Manchester United vs. Liverpool por la Premier League en Estados Unidos?

En Estados Unidos, Manchester United vs. Manchester City será transmitido a través de Telemundo y Peacock por la fecha 4 de la Premier League.