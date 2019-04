Manchester United vs. Manchester City: sigue aquí EN DIRECTO el vibrante encuentro por la Premier League

► Raheem Sterling publica un manifiesto que pide mejorar la lucha contra el racismo



Manchester United recibirá este miércoles 24 de abril al Manchester City en Old Trafford por el partido aplazado de la fecha 31 de la Premier League . El vibrante partido, en el que ambas escuadras tienen la obligación de sumar de a tres debido a sus aspiraciones en la competición, se jugará a las 2:00 p.m. en Perú con transmisión vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes.

Los ‘Diablos Rojos’ llegan al compromiso con el ‘sabor amargo’ de la derrota por goleada 4-0 ante el Everton en la última jornada, un resultado que los mantuvo con 64 puntos y en la sexta ubicación del certamen doméstico.

En vista del presente no tan alentador que atraviesa el Manchester United , al club le urge ganar en casa, ya que de esa manera se mantendrá en la lucha por obtener un cupo para la Champions League en la próxima temporada. Además, de conseguir dicho resultado, frenaría la carrera por el título de su eterno rival, el Manchester City .

Precisamente, el conjunto dirigido por Pep Guardiola también tiene la necesidad de lograr la victoria, pues marcha en la segunda posición de la Premier League con 86 unidades, a dos del líder Liverpool y con un partido menos. Por eso, un triunfo en el derbi de la ciudad de Manchester le devolvería el primer lugar de la tabla.

Ganar al Burnley, Leicester y Brighton, serían los siguientes pasos para el defensor del título inglés. En caso de obtener una derrota en Old Trafford, los ‘citizens’ tendrían que esperar que el Liverpool perdiera uno de sus partidos restantes en la competición.

Recordemos que el último enfrentamiento entre el Manchester United y el Manchester City por Premier League acabó con victoria a favor del conjunto ‘ciudadano’ por 3-1. Además, ambos clubes quedaron eliminados de la presente edición de la Champions League en cuartos de final a manos del Barcelona y del Tottenham , respectivamente.



Manchester United vs. Manchester City: alineaciones posibles

Manchester United : De Gea, Lindelof, Smalling, Jones, Shaw, Pogba, Matic, McTominay, Rashford, Lukaku y Jesse Lingard.

DT: Ole Gunnar Solskjaer.

Manchester City : Ederson, Walker, Laporte, Stones, Zinchenko, Fernandinho, Gundogan, David Silva, B. Silva, Agüero y Sterling.

DT: Pep Guardiola.



Manchester United vs. Manchester City: dónde y cómo ver en vivo y en directo el partido por la Premier League

Perú: 2:00 p.m. vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Alemania: 9:00 p.m. vía DAZN

España: 9:00 p.m. vía Movistar + y Movistar Liga de Campeones

Italia: 9:00 p.m. vía Sky Sport Uno SKY Go Italia y Sky Sport Football

México: 2:00 p.m. vía Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Argentina: 4:00 p.m. vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Brasil: 4:00 p.m. vía Watch ESPN Brasil y ESPN Brasil

Uruguay: 4:00 p.m. vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Ecuador: 2:00 p.m. vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Colombia: 2:00 p.m. vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes

Chile: 3:00 p.m. vía DirecTV Sports y DirecTV Play Deportes