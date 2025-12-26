Ver Manchester United vs. Newcastle EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Old Trafford por la fecha 18 de la Premier League 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 26 de diciembre de 2025, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmite en Sudamérica, TNT Sports lo pasa en México, y ESPN+ en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partido de Real Madrid EN DIRECTO por LaLiga, Copa del Rey y Champions League.