Este miércoles 2 de enero se disputó el Manchester United vs. Newcastle por la jornada 21 de la Premier League. Romelu Lukaku apareció para poner arriba a los suyos, cuando apenas llevaba un minuto sobre el campo de juego.

Sobre los 63 minutos del partido, se llevó a cabo la modificación en la que Anthony Martial tuvo que dejar el campo para dar ingreso al delantero belga.

Apenas un minuto más tarde, un disparó a portería no fue controlado correctamente por el arquero del Newcastle y Lukaku no desaprovechó la ocasión. El ex Everton apareció en el área chica y decretó el 1-0 del partido.

Cabe señalar que de mantenerse así el marcador, Manchester United sumaría 38 unidades y conservaría el sexto lugar de la Premier League.