Manchester United vs. Newcastle: Alexis Sánchez marcó el gol de la remontada que salvó a Mourinho | VIDEO En el Manchester United vs. Newcastle, por la fecha de la Premier League, el chileno Alexis Sánchez anotó el 3-2 de los locales que hizo estallar Old Trafford

Manchester United vs. Newcastle: Alexis Sánchez y el gol para el 3-2 con el que salvó a Mourinho. (Foto: captura) (Foto: captura)