Manchester United vs. Norwich EN VIVO ESPN 3: se enfrentarán este sábado 16 de abril desde las 9:00 a. m. (hora peruana) por la fecha 33 de la Premier League de Inglaterra. El partido también será transmitido por Directv GO, Star+, Movistar+, Universo y DAZN, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, a través de este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el estadio Old Trafford y el árbitro Andrew Madley será el encargado de impartir justicia. Actualmente, Manchester United está en el séptimo lugar, con 51 puntos, a seis de la zona de acceso a la próxima Champions League; en tanto que Norwich es colista, con 21 unidades.

DÓNDE Y CÓMO VER MANCHESTER UNITED VS NORWICH

Argentina: Star+, ESPN3 Argentina

Bolivia: Star+, ESPN3

Brasil: ESPN, Star+, GUIGO, NOW NET e Claro

Chile: Star+, ESPN3

Colombia: ESPN3, Star+

Ecuador: ESPN3, Star+

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+, ESPN3

Perú: Star+, ESPN3

España: Movistar+, DAZN, DAZN 1

Estados Unidos: USA Network, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, UNIVERSO

Uruguay: ESPN3, Star+

Venezuela: ESPN3, Star+

HORA MANCHESTER UNITED VS NORWICH

Estados Unidos – 7.00 a. m. hora de Los Ángeles

México – 8.00 a. m.

Estados Unidos – 9.00 a. m. hora de Texas

Perú – 9.00 a. m.

Ecuador – 9.00 a. m.

Colombia – 9.00 a. m.

Estados Unidos – 10.00 a. m. hora de Miami

Bolivia – 10.00 a. m.

Chile – 10.00 a. m.

Paraguay – 10.00 a. m.

Venezuela – 10.00 a. m.

Uruguay – 11.00 a. m.

Argentina – 11.00 a. m.

Brasil – 11.00 a. m.

Inglaterra - 3.00 p. m.

España – 4.00 p. m.

Italia – 4.00 p. m.

El presente deportivo de los ‘Diablos rojos’ genera mucha preocupación en los hinchas, quienes desean ver al club nuevamente peleando por el título. Durante la jornada anterior, los dirigidos por Ralf Rangnick cayeron por 1-0 en su visita al Everton y acumularon tres encuentros sin saber ganar.

A causa de ese tropiezo, Manchester United complicó sus opciones de clasificar a la Liga de Campeones 2022-23 y los rumores de grandes cambios dentro de la institución empiezan a sonar más fuerte. El plantel está obligado a no ceder más puntos en casa y tienen un panorama favorable, dado que reciben al colista.

La idea del comando técnico es no reservarse a ninguna estrella y todo apunta a que Cristiano Ronaldo será el líder del ataque. El portugués lleva hasta ahora 12 goles y es el máximo artillero de la entidad deportiva en este curso; siendo seguido por su compatriota Bruno Fernandes, quien tiene nueve anotaciones y además de seis asistencias.

Por su parte, Norwich todavía tiene posibilidades de mantener la categoría, luego del triunfo 2-0 sobre Burnley, un rival directo, de la mano de Pierre Lees Melou y Teemu Pukki. El entrenador Dean Smith debe ser cauteloso en este nuevo encuentro, aunque también es claro que debe arriesgar para escalar en la tabla.

Cabe mencionar que los ‘Canarios’ suman dos cotejos sin recibir goles y ese aspecto debe seguir siendo fortalecido. En ese sentido, a nivel de Premier League, el equipo tiene 63 tantos en contra y posee la segunda defensa más débil de la temporada, solo por detrás del Leeds United (68).

MANCHESTER UNITED VS NORWICH: HISTORIAL

Desde marzo del 2013, los partidos Manchester United vs. Norwich se dieron en 10 ocasiones, dejando un balance favorable para los ‘Diablos rojos’: ganaron ocho veces. En ese lapso de tiempo, los ‘Canarios’ celebraron en una oportunidad.

11-12-2021: Norwich 0-1 Manchester United - Premier League

27-06-2020: Norwich 1-1 Manchester United (1-2 tiempo extra) - FA Cup

11-01-2020: Manchester United 4-0 Norwich - Premier League

27-10-2019: Norwich 1-3 Manchester United - Premier League

07-05-2016: Norwich 0-1 Manchester United - Premier League

19-12-2015: Manchester United 1-2 Norwich - Premier League

26-04-2014: Manchester United 4-0 Norwich - Premier League

28-12-2013: Norwich 0-1 Manchester United - Premier League

29-10-2013: Manchester United 4-0 Norwich - EFL Cup

02-03-2013: Manchester United 4-0 Norwich - Premier League

MANCHESTER UNITED VS NORWICH: posibles alineaciones

Manchester United: David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Alex Telles; Nemanja Matic, Paul Pogba; Anthony Elanga, Bruno Fernandes, Jadon Sancho y Cristiano Ronaldo.

Norwich: Tim Krul; Sam Byram, Grant Hanley, Ben Gibson, Dimitris Giannoulis; Kenny McLean, Mathias Normann; Kieran Dowell, Pierre Lees-Melou, Milot Rashica y Teemu Pukki.