Manchester United vs Nottingham Forest en vivo online por la jornada 3 de la Premier League, este sábado 26 de agosto del 2023. El encuentro está pactado para iniciar a las 9:00 horas (Perú, Colombia y Ecuador), desde el mítico Old Trafford, un recinto inaugurado en 1910 y con capacidad para más de 74 mil espectadores. Los ‘Red Devils’ debutaron con una justa victoria por 1-0 ante Wolves, sin embargo, le siguió una derrota por 2-0 ante Tottenham. En el duelo ante los ‘Tricky Trees’ buscarán tres puntos para ascender puestos y no dejar que los de arriba despeguen. El partido será transmitido por la señal de Star Plus, además en El Comercio podrás encontrar la cobertura en tiempo real.

