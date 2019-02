Manchester United vs. PSG: así fue el minuto de silencio en conmemoración a Emiliano Sala | VIDEO Antes de iniciar el Manchester United vs. PSG por los octavos de final de la Champions League, Old Trafford y los jugadores le rindieron homenaje al fallecido Emiliano Sala

