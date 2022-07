Manchester United vs. Rayo Vallecano se enfrentan en vivo por el partido amistoso de pretemporada este domingo 31 de julio del 2022 desde las 10:00 a.m. (horario peruano) en el estadio Old Trafford. Sin duda, la presencia de Cristiano Ronaldo será el gran atractivo en el último compromiso que disputará los ‘Red Devils’ en la etapa de preparación con miras a la campaña 2022-2023. El delantero, a través de Instagram, adelantó que iba a estar presente contra los españoles: “El rey juega el domingo”, expresó.

