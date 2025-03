Ver Manchester United vs Real Sociedad EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el estadio Old Trafford por la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League. ¿A qué hora juegan? El duelo se disputa hoy, jueves 13 de marzo de 2025, desde las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, 4:00 PM de Bolivia y Venezuela, y las 2:00 PM de México. ¿Dónde ver? ESPN transmite en todo Sudamérica, Claro Sports en Centroamérica, TV Azteca en Guatemala y ESPN también pasa el juego en México. ESPN se puede ver a través de Disney Plus (Disney+), DIRECTV GO, Movistar TV y otras plataformas online vía streaming, mientras que Claro Sports pasa el duelo en Centroamérica. Si estás en España puedes seguir la transmisión por Movistar Plus, en Movistar Plus+ (M7), M+ Liga de Campeones 2 (M61 O116), M+ Liga de Campeones 4 (M180 O276), M+ Liga de Campeones 11 (M187 O283) y LaLiga TV Bar. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

