Manchester United vs. Real Sociedad EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 6 del Grupo C de la Europa League , este jueves 3 de noviembre desde las 12:45 p.m. (hora peruana) y 6:45 p.m. (hora española). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN y Star+(Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Con Cristiano Ronaldo en el ataque, Manchester United visitará a Real Sociedad, con la esperanza de conseguir una victoria que le permita llegar a la cima del grupo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Reale Arena.

¿A qué hora juega Manchester United vs. Real Sociedad?

México: 11:45 a.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 12:45 p.m.

Bolivia y Venezuela: 1:45 p.m.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 2:45 p.m.

España: 6:45 p.m.

Manchester United vs. Real Sociedad: canales del partido y cómo ver por TV

El Manchester United vs. Real Sociedad será uno de los duelos más atractivos de la jornada de la Europa League. El enfrentamiento se llevará a cabo en el estadio Reale Arena y será transmitido en Sudamérica, por ESPN y Star+(Star Plus). En México, la contienda se podrá ver por Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium y Star+; en España, vía Movistar Liga de Campeones y Movistar+; mientras que en Estados Unidos, los canales con los derechos son TUDN USA, TUDN App, VIX+, TUDN.com y Paramount+.

Cómo llegan Manchester United vs. Real Sociedad

La Real Sociedad busca dar un paso adelante en su creciente trayectoria europea con el liderato de grupo de la Liga Europa, que se juega en ventaja -le vale incluso perder por uno- ante el Manchester United que sueña con un triunfo por una diferencia de dos goles.

Ambos equipos tienen posibilidades de cerrar la fase como líderes, lo que les permitiría acceder directamente a la ronda de octavos de final y evitar una eliminatoria previa ante alguno de los caídos de la Liga de Campeones.

Real Sociedad llega con tres puntos de ventaja sobre el equipo que dirige Erik ten Hag, al que ya derrotó en la primera jornada en Old Trafford (1-0) gracias a un gol de Brais Méndez de penal.

Ese histórico triunfo y el mejor diferencia de goles general de los de Imanol Alguacil, el único equipo de la competición que cuenta todos sus partidos por victorias, hacen que a la Real Sociedad le valga incluso con perder por un gol ante los ‘Red Devils’ para asegurarse esa primera plaza.

No quedar primero será un inconveniente más para Manchester United en una competición que fue más un castigo que una alegría. Enfrentarse a un equipo caído de la Liga de Campeones no debería ser motivo de alarma, por la inmensa calidad de los ‘Diablos Rojos’ y porque se espera que el equipo, con el paso del tiempo, solo vaya a más, pero todo lo que sea cargar de encuentros el calendario, en año de Mundial, es un problema más para Ten Hag y los suyos.

Manchester United vs. Real Sociedad: probables alineaciones

Real Sociedad: Remiro, Aritz, Zubeldia, Le Normand, Rico, Zubimendi, Merino, Illarramendi o Marín, Brais, Carlos Fernández y Sorloth. DT: Imanol Alguacil.

Manchester United: De Gea, Dalot, Martínez, Maguire, Shaw, Casemiro, Eriksen, Fernandes, Elanga, Rashford y Cristiano Ronaldo. DT: Erik ten Hag.

¿Dónde juega Manchester United vs. Real Sociedad?