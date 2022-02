Manchester United vs. Southampton EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la jornada 25 de la Premier League este sábado 12 de febrero desde las 7:30 a.m. (horario peruano) en el estadio Old Trafford. Se espera que Cristiano Ronaldo vuelva al titularato. A continuación, conoce los horarios, canales de transmisión y más de este compromiso.

Los ‘Red Devils’ pelean por entrar en la próxima edición de la Champions League y, en ese sentido, ya no pueden perder más puntos. En tanto, los ‘Saints’ desean alejarse definitivamente de las zonas del descenso para cerrar una campaña sin contratiempos.

¿A qué hora juega Manchester United vs. Southampton?

México – 6:30 a.m.

Perú – 7:30 a.m.

Colombia – 7:30 a.m.

Ecuador – 7:30 a.m.

Venezuela – 8:30 a.m.

Bolivia – 8:30 a.m.

Argentina – 9:30 a.m.

Chile – 9:30 a.m.

Paraguay – 9:30 a.m.

Uruguay – 9:30 a.m.

Brasil – 9:30 a.m.

España – 1:30 p.m.

Los ‘Diablos Rojos’ igualaron 1-1 a mitad de esta semana contra Burnley, uno de los clubes complicados con el descenso, y quedaron fuera de la Liga de Campeones. Mientras que los ‘Santos’ remontaron para ganar 2-3 a Tottenham en Londres.

¿Cómo y dónde ver Manchester United vs. Southampton hoy?

ESPN y Star Plus son las señales habilitadas para ver el partido de la Premier League que presentará a Manchester United en medio de una crisis interna. Informan medios ingleses que un grupo de futbolistas no están a gusto con el entrenador interino Ralf Rangnick.

Con eso y todo, los ‘Red Devils’ necesitan sumar tres puntos para no alejarse de West Ham o Arsenal, dos de sus rivales directos. Para ello, el cuestionado DT alemán apostará desde el inicio con Cristiano Ronaldo, quien acumula cinco duelos sin anotar o asistir.

De su lado, Southampton quiere dar un nuevo golpe ante clubes que pelean por meterse en Europa. Ya lo hicieron en casa de los ‘Spurs’ y ahora van al campo de los ‘Red Devils’. Entonces, el técnico Ralph Hasenhuttl confiará en sus goleadores Che Adams y Armando Broja.

Manchester United vs. Southampton: alineaciones posibles

Manchester United: De Gea; Dalot, Maguire, Varane, Shaw, McTominay, Pogba, Bruno Fernandes, Rashford, Sancho, Cristiano Ronaldo.

Southampton: Forster; Walker-Peters, Bednarek, Salisu, Perraud, Ward-Prowse, Romeu, Armstrong, Elyounoussi, Adams, Broja.

¿Dónde jugarán Manchester United vs. Southampton 2022?

