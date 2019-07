Manchester United vs. Tottenham EN VIVO: se enfrentan por la International Champions Cup 2019

Manchester United vs. Tottenham EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO el partido amistoso por la International Champions Cup 2019 en el Hongkou Stadium desde las 6:30 a.m. (horario peruano) con transmisión de DirecTV Sports.

El duelo entre Manchester United y Tottenham será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del cotejo de preparación por la International Champions Cup 2019.

Manchester United y Tottenham continúan con la gira asiática programada para la pretemporada 2019-20. Los equipos ingleses se enfrentarán este jueves 25 de julio en la ciudad de Shangai en China.

Los ‘Red devils’, antes de participar en la edición 2019 de la International Champions Cup, disputaron dos amistosos y obtuvieron dos victorias. El primer rival caído fue el Perth Glory (2-0), luego el Leeds United de Marcelo Bielsa (4-0).

El conjunto dirigido por el noruego Ole Gunnar Solskjaer también se midió al Inter de Milán. Los ingleses se quedaron con la victoria por 1-0 gracias a la anotación de Mason Greenwood, joven de 17 años.

Mientras se desarrolla la gira, el técnico de Manchester United esperar cerrar incorporaciones para la plantilla. Al mismo tiempo, resolver los temas relacionados al futuro de jugadores como Paul Pogba o Romelu Lukaku.

Por su lado, el subcampeón de la Champions League logró un triunfo importante contra la Juventus de Cristiano Ronaldo. Erick Lamela, Lucas Moura y un golazo de media cancha de Harry Kane sellaron el 3-2 para Tottenham.

A diferencia del pasado curso, los ‘Spurs’ esperan reforzar el plantel con los jugadores que necesite Mauricio Pochettino. De momento, el argentino ha sumado a Tanguy Ndombélé y Georges N’Koudou, procedentes del Lyon y Mónaco, respectivamente.

Manchester United vs. Tottenham: horarios del partido

Perú 6:30 a.m.

Ecuador 6:30 a.m.

Colombia 6:30 a.m.

México 6:30 a.m.

Bolivia 7:30 a.m.

Paraguay 7:30 a.m.

Chile 7:30 a.m.

Venezuela 7:30 a.m.

Argentina 8:30 a.m.

Uruguay 8:30 a.m.

Brasil 8:30 a.m.

España 1:30 p.m.



Manchester United vs. Tottenham: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Bailly, Shaw; Pogba, McTominay; Martial, Mata, Greenwood; Rashford.



Tottenham: Gazzaniga; Walker-Peters, Foyth, Vertonghen, Georgiou; Winks, Sissoko, Ndombele, Alli; Kane, Lucas.