Manchester United vs. Watford EN VIVO Star+ : se enfrentarán este sábado 26 de febrero desde las 10:00 a. m. (hora peruana) por la fecha 27 de la Premier League. El partido también será transmitido por ESPN, Directv GO y DAZN, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, a través de este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio Old Trafford y el árbitro Kevin Friend será el encargado de impartir justicia. Actualmente, Manchester United ocupa el cuarto lugar, de acceso a la próxima Champions League, con 46 puntos; en tanto que Watford está en la casilla 19, de descenso, con solo 18 unidades.

¿En qué canal ver partido Manchester United vs. Watford?

Argentina: Star+, ESPN Argentina

Bolivia: Star+

Brasil: NOW NET e Claro, GUIGO, ESPN, Star+

Chile: ESPN Chile, Star+

Colombia: ESPN Colombia, Star+

Ecuador: ESPN Colombia, Star+

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+

Perú: Star+

España: DAZN, Movistar+, DAZN 1

Estados Unidos: SiriusXM FC, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo

Uruguay: Star+

Venezuela: ESPN Colombia, Star+

¿A qué hora ver partido Manchester United vs. Watford?

Estados Unidos – 7.00 a. m. hora de Los Ángeles

México – 9.00 a. m.

Estados Unidos – 9.00 a. m. hora de Texas

Perú – 10.00 a. m.

Ecuador – 10.00 a. m.

Colombia – 10.00 a. m.

Estados Unidos – 10.00 a. m. hora de Miami

Bolivia – 11.00 a. m.

Venezuela – 11.00 a. m.

Argentina – 12.00 p. m.

Chile – 12.00 p. m.

Uruguay – 12.00 p. m.

Brasil – 12.00 p. m.

Paraguay – 12.00 p. m.

Portugal – 3.00 p. m.

Inglaterra – 3.00 p. m.

Italia – 4.00 p. m.

España – 4.00 p. m.

El objetivo de los ‘Diablos rojos’ es conseguir el pasaje a la Champions de la próxima temporada y están obligados a ganar para evitar que otros rivales escalen, como Arsenal, que podría superarlos con sus juegos pendientes. La presión aumenta, teniendo en cuenta que el entrenador Ralf Rangnick todavía no saca la mejor versión del plantel.

Durante el último fin de semana, Manchester United logró un satisfactorio triunfo de 4-2 sobre Leeds, de visita. Sin embargo, el encuentro generó muchos sobresaltos para el poderoso cuadro inglés, que recién consiguió los goles de la victoria en la recta final, gracias a Fred y al joven Anthony Elanga.

Precisamente, este último jugador goza de la total confianza de Ralf Rangnick y sigue mostrando su talento en el terreno de juego. A mitad de semana, el atacante volvió a inflar las redes, esta vez para el empate de visita ante Atlético Madrid, por la ida de los octavos de final de la Champions League. De la misma forma, Jadon Sancho está cada vez mejor y Cristiano Ronaldo se mantiene en su labor, saliendo y entrando al área.

En cuanto al Watford, las cosas todavía no han mejorado por completo con la llegada del experimentado entrenador Roy Hodgson. De las últimas 13 fechas de la Premier League, el club solo ganó una vez (1-0 ante Aston Villa), mientras que la cifra se completa con 10 derrotas y dos empates.

La mala campaña vuelve a dejar a ‘The Hornets’ en peligro de caer a la segunda división y tienen la necesidad de ganar, para al menos superar al Burnley (18° con 20 puntos) y quedar cerca de la zona de salvación, que Newcastle y Everton comparten (ambos con 22 unidades).

Manchester United vs. Watford: historial de partidos

Desde septiembre del 2016, los partidos Manchester United vs. Watford se dieron en 10 ocasiones y la estadística favorece a los ‘Diablos rojos’: ganaron en siete oportunidades. Por su parte, ‘The Hornets’ se impusieron tres veces y la última celebración fue en el choque de primera ronda de la actual Premier League.

20-11-2021: Watford 4-1 Manchester Utd - Premier League

09-01-2021: Manchester Utd 1-0 Watford - FA Cup

23-02-2020: Manchester Utd 3-0 Watford - Premier League

22-12-2019: Watford 2-0 Manchester Utd - Premier League

30-03-2019: Manchester Utd 2-1 Watford - Premier League

15-09-2018: Watford 1-2 Manchester Utd - Premier League

13-05-2018: Manchester Utd 1-0 Watford - Premier League

28-11-2017: Watford 2-4 Manchester Utd - Premier League

11-02-2017: Manchester Utd 2-0 Watford - Premier League

18-09-2016: Watford 3-1 Manchester Utd - Premier League

Manchester United vs. Watford: posibles alineaciones

Manchester United: David De Gea; Diogo Dalot, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Alex Telles; Bruno Fernandes, Nemanja Matic, Paul Pogba; Anthony Elanga, Cristiano Ronaldo y Jadon Sancho.

Watford: Ben Foster; Kiko Femenia, William Troost-Ekong, Christian Kabasele, Hassane Kamara; Moussa Sissoko, Edo Kayembe, Juraj Kucka; Ismaïla Sarr, Joshua King y Emmanuel Dennis.