Manchester United vs. Watford EN VIVO ONLINE vía ESPN 2: juegan por la fecha 29 de la Premier League

Manchester United vs. Watford EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el choque por la fecha 29 de Premier League en el estadio Old Trafford este sábado desde las 10:00 am. (hora peruana) y por transmisión de ESPN 2. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Manchester United recibe en casa a Watford en el debut de Ole Gunnar Solksjaer como entrenador oficial de los 'Diablos Rojos', anuncio hecho esta semana por el club. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que definirá posiciones en la Premier League.

Manchester United busca llegar a la zona de Champions para redondear la campaña de Solksjaer. (Foto: Manchester United)

Manchester United vs. Watford: horarios y canales en el mundo

México 9:00 am. | Sky HD

Perú 10:00 am. | ESPN 2

Ecuador 10:00 am. | ESPN 2

Colombia 10:00 am. | ESPN 2

Bolivia 11:00 am. | ESPN 2

Venezuela 11:00 am. | ESPN 2

Argentina 12:00 am. | ESPN 2

Chile 12:00 am. | ESPN 2

Uruguay 12:00 am. | ESPN 2

Paraguay 12:00 am. | ESPN 2

Brasil 1:00 pm. | Fox Premium

España 4:00 pm. | Movistar +

Luego de tres meses de plenas alegrías para Manchester United, el entrenador noruego fue confirmado en el banquillo de los 'Diablos Rojos', club con el que ganó varios títulos como jugador incluyendo la Champions League de 1999, por la próximas tres temporadas y este sábado arrancará su principal desafío: volver a clasificar al torneo europeo. Y para ello necesita ganar.

Manchester United quiere armar un gran equipo la próxima temporada. Gunnar Solskjaer, según medios ingleses como The Sun, ya pidió algunos refuerzos. (Foto: AFP).

Previo a la paralización de la Premier League por los amistosos de fecha FIFA, Manchester United perdió ante Arsenal en el Emirates Stadium y salió de la zona de clasificación a la próxima Champions League. Pero está a dos puntos de los 'Gunners', tres del Tottenham, y dos puntos por encima de Chelsea, sus rivales por estar en ese top cuatro donde Liverpool y Manchester City son fijos.

Y este sábado recibe a un Watford que, a pesar de estar 15 puntos debajo de Manchester United en la lucha por alcanzar la clasificación a la Europa League, no se resigna y espera sumar tres puntos de oro contra un rival directo e iniciar el sueño de llegar a la competición continental.

En cuanto a los equipos, Solksjaer tendrá que seguir echando mano de sus juveniles, aunque el parate internacional sirvió para que pueda recuperar algunos jugadores que por precaución estarían en el banquillo, como es el caso del ecuatoriano Antonio Valencia y Matteo Darmian. Mientras que los 'Hornets' solo sufrirán la ausencia de Jose Holebas por un problema en el tobillo

Manchester United vs. Watford: probables alineaciones

Manchester United: De Gea; Young, Smalling, Lindelof, Shaw; Herrera, Matic, Pogba; Lingard; Martial, Rashford



Watford: Foster; Janmaat, Mariappa, Cathcart, Masina; Hughes, Capoue, Doucoure, Pereyra; Deeney, Deulofeu