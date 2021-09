La acción no para en Inglaterra y este miércoles 22 de septiembre tendremos un vibrante duelo entre Manchester United vs. West Ham, desde la 1:45 p.m. (hora local) en el mítico Estadio de Old Trafford por la Copa de la Liga. El partido contará con la transmisión de ESPN 2 y Star+, y también podrás seguirlo live streaming mediante la web de El Comercio.

¿Dónde ver el Manchester United vs. West Ham?

Perú, Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay - Star+, ESPN2 Sur

Brasil - NOW NET e Claro, Fox Sports App, Fox Sports Web, FOX Sports 1 Brasil

Colombia - Star+

Ecuador - ESPN Andina, Star+

México - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

España - DAZN 1, DAZN, Movistar+

Estados Unidos - ESPN+

Venezuela - Star+, ESPN Andina

Manchester United vs. West Ham: horario por país

Perú, Colombia, Ecuador, México - 1:45 p.m.

Bolivia, Chile, Venezuela, Paraguay, Estados Unidos - 2:45 p.m.

Argentina, Uruguay, Brasil - 2:45 p.m.

España - 8:45 p.m.

Manchester United vs. West Ham: alineaciones probables

Manchester United: Tom Heaton; Diogo Dalot, Victor Lindelöf, Eric Bailly, Alex Telles; Nemanja Matic, Donny Van de Beek; Jadon Sancho, Jesse Lingard, Anthony Elanga y Anthony Martial.

West Ham: Alphonse Areola; Ryan Fredericks, Craig Dawson, Kurt Zouma, Arthur Masuaku; Mark Noble, Tomas Soucek; Andriy Yarmolenko, Nikola Vlasic, Saïd Benrahma y Michail Antonio.

Previa

Manchester United y West Ham se ven nuevamente las caras en menos de una semana, aunque ahora es por la Copa de la Liga. Hace solo unos días se enfrentaron por la Premier League y la victoria quedó para el lado de los ‘Diablos Rojos’ con goles de Cristiano Ronaldo y Jesse Lingard, y un penal atajado sobre la hora de David de Gea.

Ole Gunnar Solskjaer, para este compromiso, recuperó a Alex Telles y Anthony Elanga, quienes no venían siendo considerados en el plantel. “Anthony estuvo estupendo en la pretemporada. Me gusta su actitud, su entusiasmo y su franqueza. Me encanta ver jugadores así”, dijo el DT. “Alex ha estado trabajando muy bien, por eso también estará en el equipo”, añadió.

“No perdimos a nadie el domingo, así que contamos con los mismos jugadores para elegir. Sabemos que la temporada recién está empezando, pero algunos necesitan sumar minutos. Voy a hacer un par de cambios”, sentenció el estratega.

Es muy probable que Cristiano Ronaldo tenga descanso, dado que ha jugado todos los partidos desde que regresó a Manchester United. Estuvo contra Newcastle, Young Boys y West Ham.

