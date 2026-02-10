Manchester United vs West Ham hoy: horarios, canales TV y dónde ver partido por la Premier League

Ver Manchester United vs. West Ham EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico de Londres por la fecha 26 de la Premier League 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 10 de febrero de 2026, a las 3:15 de la tarde (hora peruana), que son las 5:15 PM de Argentina y Chile, las 2:15 PM de México y las 9:15 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus Premium transmiten en Sudamérica; TNT Sports y MAX en México; DAZN y Movistar Liga de Campeones en España. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

