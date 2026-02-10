Por Redacción EC

Ver vs. EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Olímpico de Londres por la fecha 26 de la Premier League 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 10 de febrero de 2026, a las 3:15 de la tarde (hora peruana), que son las 5:15 PM de Argentina y Chile, las 2:15 PM de México y las 9:15 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus Premium transmiten en Sudamérica; TNT Sports y MAX en México; DAZN y Movistar Liga de Campeones en España. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Champions League EN VIVO.
Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Partidos de HOY, martes 10 de febrero del 2026: hora, canal TV y cómo ver fútbol EN VIVO
Fútbol mundial

Partidos de HOY, martes 10 de febrero del 2026: hora, canal TV y cómo ver fútbol EN VIVO

Manchester United vs West Ham hoy: horarios, canales TV y dónde ver partido por la Premier League
Fútbol mundial

Manchester United vs West Ham hoy: horarios, canales TV y dónde ver partido por la Premier League

Link TV, Táchira vs The Strongest por internet: hora, canal TV y cómo ver partido por Copa Libertadores
Fútbol mundial

Link TV, Táchira vs The Strongest por internet: hora, canal TV y cómo ver partido por Copa Libertadores

Manchester City prepara 115 millones de euros para fichar a un jugador “de moda”
Fútbol mundial

Manchester City prepara 115 millones de euros para fichar a un jugador “de moda”