Ver Manchester United vs. West Ham EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en Old Trafford por la fecha 14 de la Premier League 2025/26. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 4 de diciembre de 2025, a las 3:00 de la tarde (hora peruana), que son las 5:00 PM de Argentina y Chile, las 2:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmite en Sudamérica; FOX One lo pasa en México; Telemundo y Universo en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

