Manchester United vs. West Ham en vivo y en directo se verán las caras este sábado 23 de diciembre del 2023 por la jornada 18 de la Premier League, desde el Estadio de Londres. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 7:30 a.m. (hora local) y 9:30 a.m. (hora de Argentina) y lo podrás ver por ESPN, y vía streaming por Star Plus. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en el diario El Comercio. Tras la eliminación de la Champions League, el conjunto dirigido por Ten Hag se centrará plenamente en el la liga local, en donde ocupa la séptima posición con 28 unidades.

VIDEO RECOMENDADO ¿Qué países se encuentran en zona de clasificación directa al próximo Mundial?