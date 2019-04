Manchester United vs. West Ham EN VIVO: partido por la Premier League | Vía DirecTV Sports

Manchester United vs. West Ham EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el partido de este sábado 13 de abril, por la fecha 34 de la Premier League, en el estadio Old Trafford (11:30 a.m. hora peruana). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

DirecTV Sports transmitirá el Manchester United vs. West Ham en Sudamérica (Brasil por ESPN y Bolivia por Tigo Sports). En México, Centroamérica e Italia vía Sky HD. En Alemania y Japón por DAZN. En Francia por RMC Sport 1. En España vía Movistar+. Estados Unidos vía Telemundo Deportes y NBC Sports Live. En Reino Unido por BT Sport Live. Streaming internacional HD por TalkSport Radio World y MUTV App.

Manchester United vs. West Ham - horarios en el mundo

10:30 horas en México

11:30 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:30 horas en Venezuela, Bolivia

13:30 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

17:30 horas en España, Italia, Francia, Alemania

19:30 horas en Catar y Arabia Saudita

00:30 horas del domingo en China

01:30 horas del domingo en Japón y Corea del Sur

Manchester United afronta este sábado un partido importante frente al West Ham, aunque pensando también en el duelo de vuelta frente al Barcelona. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este choque.

El equipo de Ole Gunnar Solskjaer quiere un cupo a la próxima edición de la Champions League y tiene dos frentes para lograrlo: el actual certamen, donde debe quedar campeón, y la Premier League, donde marcha sexto a dos lugares de su objetivo.

Manchester United viene de caer ante el Barcelona (0-1) en Old Trafford por la ida de los cuartos de final de la Champions y ahora debe devolver la visita este martes 16 de abril, por ello es probable que Solskjaer reserve algunos titulares para buscar la hazaña en el Camp Nou.

West Ham, con dos derrotas consecutivas a cuestas, la última en casa del Chelsea (2-0), espera enderezar su camino y mejorar el undécimo lugar que ocupa en la tabla de la Premier League.

El delantero mexicano Javier Chicharito Hernández es la principal carta de gol en los 'Hammers'.

Manchester United vs. West Ham - alineaciones probables

Manchester United: David de Gea, Phil Jones, Cris Smalling, Victor Lindelöf, Luke Shaw, Diogo Dalot, Paul Pogba, Fred, Jesse Lingard, Scott McTominay, Romelu Lukaku.



West Ham: Fabiański, Angelo Ogbonna, Aaron Cresswell, Ryan Fredericks, Fabian Balbuena, Mark Noble, Manuel Lanzini, Felipe Anderson, Declan Rice, Marko Arnautović, Javier Hernández.