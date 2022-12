Manchester United vs. Wolves juegan en el Molineux Stadium por la fecha 18 de la Premier League . Conoce cuándo es el partido, a qué hora empieza, dónde y cómo seguir la transmisión en vivo, entre otros detalles. Mira aquí el encuentro online gratis.

En la primera jornada de la Premier League posterior al Mundial, Manchester United (5º) superó sin dificultades por 3-0 al Nottingham Forest (19º), una victoria que acerca a los ‘Red Devils’ a la zona Champions.

A QUÉ HORA JUEGA MANCHESTER UNITED VS WOLVES

06:30 horas - México

07:30 horas - Perú, Ecuador, Colombia

08:30 horas - Venezuela, Bolivia

09:30 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay

13:30 horas - España, Alemania, Italia, Francia

DÓNDE VER MANCHESTER UNITED VS WOLVES

El partido Wolves vs Manchester United será transmitido por TV a través de la señal de ESPN, mientras que Star Plus y Fútbol Libre TV lo pasarán online vía streaming. Movistar Plus transmite en España y Paramount Plus en México.

En Old Trafford, los hombres entrenados por Erik ten Hag no dejaron lugar al suspense. Marcus Rashford (19) y el francés Anthony Martial (22) pusieron en ventaja a los locales al poco de comenzar el partido y selló el triunfo el brasileño Fred tras recibir un pase de su compatriota Casemiro (87).

Con este triunfo, el United alcanzó los 29 puntos, a uno solo del Tottenham, 4º y que cierra en los puestos de acceso a la Liga de Campeones.

Manchester United, con un partido menos que los ‘Spurs’ y un calendario asequible (Wolverhampton, Bournemouth y Everton en las tres próximas jornadas) pueden dar un paso adelante en la consecución del gran objetivo de la temporada, el regreso a la Champions.

Wolverhampton, equipo de Julen Lopetegui, viene de imponerse 2-1 al Everton con goles de Daniel Podence y Rayan Ait-Nouri, pero todavía sigue complicado en la tabla de posiciones (decimoséptimo con 14 puntos).