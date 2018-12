Manchester United nombró a Ole Gunnar Solskjaer como entrenador interino del primer equipo, después del despido de José Mourinho. Pero, en la mente de los directivos del cuadro inglés aparece Zinedine Zidane como candidato para tomar el puesto de forma permanente.

De hecho, el portal de "AS" ha señalado que Edward Woodward, director ejecutivo de la institución, se comunicó con el francés para hacer una propuesta formal. Sin embargo, el ex entrenador de Real Madrid no desea hacerse cargo de la primera plantilla en este momento.

Zinedine Zidane tiene intenciones de dirigir en la Premier League y a Manchester United. No obstante, el campeón del mundo quiere asumir como técnico desde el mes de junio. Hasta entonces podrá armar su propio equipo e iniciar de cero.

Además, tal como señala AS, 'Zizou' todavía quiere compartir más tiempo con su familia, luego de las intensas temporadas que le tocó vivir cuando estuvo a cargo del Real Madrid, club que dejó al finalizar el pasado curso.

Woodward ya conoce la respuesta de Zidane en este momento, pero el directivo de Manchester United intentará convencer al francés para que llegue a Old Trafford, como máximo, en enero del año próximo.