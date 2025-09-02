El portero boliviano ha sido clave en la campaña de Alianza Lima en el torneo, desde la primera fase de Copa Libertadores.
El portero boliviano ha sido clave en la campaña de Alianza Lima en el torneo, desde la primera fase de Copa Libertadores.
Redacción EC
Redacción EC

clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y uno de los futbolistas clave de esta campaña es, sin duda, el golero .

LEE TAMBIÉN: Erick Noriega sobre su debut: “Ha sido un sueño. Estaba bastante nervioso por la presión del partido” | VIDEO

El también seleccionado boliviano se ha lucido con importantes atajadas y así lo reconoce la página oficial de la competición en una publicación.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya
MIRA: Paolo Guerrero sobre Erick Noriega: “Recibí mensajes de amigos en Brasil. En Gremio están muy agradecidos porque ha llegado un gran jugador”

“Manos fuertes y seguras”, titula la cuenta de Conmebol.

Alianza Lima quedó en tercer lugar en la Copa Libertadores y jugó el repechaje para llegar a los octavos de final de la Coipa Sudamericana, dejando en el camino a Gremio de Porto Alegre.

Luego, superó en duelos de ida y vuelta a la Universidad Católica de Quito y ahora espera rival para su serie de cuartos de final.

MIRA: Así calienta el Sydney FC el fichaje de Piero Quispe | VIDEO

Cabe mencionar que aún se encuentra en evaluación qué sucederá con el enfrentamiento, suspendido, entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC