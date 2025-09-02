Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y uno de los futbolistas clave de esta campaña es, sin duda, el golero Guillermo Viscarra.

El también seleccionado boliviano se ha lucido con importantes atajadas y así lo reconoce la página oficial de la competición en una publicación.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

“Manos fuertes y seguras”, titula la cuenta de Conmebol.

Alianza Lima quedó en tercer lugar en la Copa Libertadores y jugó el repechaje para llegar a los octavos de final de la Coipa Sudamericana, dejando en el camino a Gremio de Porto Alegre.

Luego, superó en duelos de ida y vuelta a la Universidad Católica de Quito y ahora espera rival para su serie de cuartos de final.

Cabe mencionar que aún se encuentra en evaluación qué sucederá con el enfrentamiento, suspendido, entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.