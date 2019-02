Manuel Pellegrini y sus duras palabras contra Riquelme: “Quería ser el número uno y hacía estupideces”

Manuel Pellegrini y Juan Román Riquelme no tuvieron una buena relación cuando ambos coincidieron en el Villarreal de España. El estratega chileno en el 2007 decidió dejarlo fuera del primer equipo y esto no le gustó nada al volante argentino.

Desde ese entonces se comenzó a rumorear muchas cosas sobre el conflicto entre el chileno y argentino. Ambos salieron a hablar en su momento, pero ahora Manuel Pellegrini decidió abrir una herida que parecía cerrada.

"Riquelme no era uno de los mejores jugadores, no era un jugador top porque tiene otros problemas. Hace varios años, en ese momento tenía una falta de madurez. Quería ser el número uno y hacía estupideces. Pero como jugador puede hacer lo que quiera. Puede jugar en cualquier liga que quiera", declaró Pellegrini al medio británico 'The Independent'.

Para muchos este gran problema entre Pellegrini y Riquelme comenzó cuando el volante falló un penal decisivo ante Arsenal. El técnico siempre cuestionó la inmadurez del ídolo de Boca Juniors.