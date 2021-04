La selección de Chile entró en una reestructuración tras el irregular inicio de las Eliminatorias Qatar 2022. Martín Lasarte asumió la ‘Roja’ hace unas semanas y Manuel Pellegrini reveló que fue tentado para el cargo; sin embargo, rechazó la propuesta.

El técnico del Real Betis habló de la selección de Chile en el programa “Historias de Cracks”, que se estrenará el próximo martes en las pantallas de TNT Sports, y reveló que en más de una ocasión se le presentó la oportunidad de dirigir a la ‘Roja’, pero entre sus planes no está dar el “sí”.

“He tenido muchas oportunidades de dirigir la Selección Chilena, en muchas he dicho que no”, dijo abiertamente Manuel Pellegrini durante la entrevista a la que fue invitado.

Día a día

Minutos después, el técnico explicó el motivo por el que rechazó llegar a la selección de Chile. Pellegrini aseguró que él está acostumbrado al día a día en un equipo y sería diferente dirigir a la ‘Roja’.

“Todavía está abierta la puerta de la selección. No he puesto a los clubes por sobre la selección, he puesto mi manera de trabajar por delante. No me gusta trabajar cuatro semanas en el año, me gusta estar en la competitividad todas las semanas, por eso prefiero dirigir clubes”, agregó el técnico de Real Betis.

La selección de Chile no tuvo un buen inicio en las Eliminatorias Qatar 2022 y terminó con la renuncia de Reinaldo Rueda. Tras esta decisión, Martín Lasarte fue quien tomó las riendas de la ‘Roja’ luego de una serie de conversaciones con otros estrategas.

