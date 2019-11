Diego Maradona, visiblemente molesto, le respondió su hija Gianinna mediante un video propalado por Instagram. El mítico ’10′ de Argentina desmintió las versiones que apuntan que esté mal de salud.

“Hola. Quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Estoy plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo el perder con Estudiantes pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna o qué interpretará, no sé”, señaló inicialmente Diego Maradona.

En esa misma línea, el ‘Pelusa’ dio a entender que su hija, como el resto, están más preocupado por su herencia que por su salud, la cual en los últimos años se ha visto resquebrajada.

“Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejás que por lo que está haciendo. Y yo no... ¡Les digo a todos que no les voy a dejar nada! Que voy a donarlo. Todo lo que corrí en mi vida, lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera. Pero por ahora, no existen. No existen porque estoy muy sano. Muy sano. Gracias”, sentenció