Maradona: "No tengo muchas ilusiones en este Mundial para Argentina"

El genio del fútbol mundial Diego Armando Maradona, polémico y controversial con cada frase que pronuncia, recientemente brindó una entrevista en la que dejó clara las expectativas que le genera Argentina en el Mundial. El astro no se siente "ilusionado" con la participación del plantel albiceleste en Rusia.

"El nuevo presidente de la AFA me prometió una cosa en la cara y hoy está haciendo totalmente lo contrario, así que no tengo muchas ilusiones en este Mundial para Argentina", declaró Maradona desde Dubai.

El crack continuó con sus declaraciones y disparó hacia los altos directivos de la AFA. Maradona dejó preguntas en el aire y se preocupó por las divisiones inferiores.

"Prefiero vivir el después del Mundial, cómo se van a arreglar, cómo sacar chicos para la Sub 15, Sub 17, Sub 20... Eso me tiene más preocupado. Tenemos que volver a nuestra raíces, a las inferiores, buscar jugadores y poner un parámetro para que no salgan de Argentina hasta que tengan 18 o 19 años", comentó para 'Telesur'.

Además Maradona tuvo un extenso comentario sobre Cristiano Ronaldo. El argentino hizo referencia a la autodenominación del portugués como "el mejor de la historia".

"Todo el mundo es dueño de decir lo que quiera, también disparates. No creo que Ronaldo sea el mejor jugador de la historia, para nada, pero lo respeto por la carrera que está haciendo, nada más. De ahí a que hablemos del mejor de la historia... le queda mucho campo por recorrer".