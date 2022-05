La camiseta que usó Diego Armando Maradona en los cuartos de final del Mundial de México 1986 ante Inglaterra batió el récord como el recuerdo deportivo más caro de la historia. La subasta que fue organizada por Sotheby’s logró vender la prenda a 9,3 millones de dólares. Ante esto, Peter Shilton dio su opinión sobre el sorprendente precio del recuerdo de ‘Pelusa’.

Shilton fue el arquero que recibió los dos icónicos goles de Maradona - uno de ellos conocido como la ‘Mano de Dios’ - y, en declaraciones a The Sun, sostuvo que jamás usaría la camiseta de aquel partido.

“No hubiera cambiado (camisetas) con Maradona ni por todo el té en China por lo que sucedió ese día. Ni siquiera lo usaría en la casa, ni siquiera para lavar los platos en mi bungalow”, declaró el ex futbolista para el medio británico

Además, Shilton confesó que no sabía que su ex compañero, Steve Hodgey, intercambió la camiseta con Maradona: “Si yo y algunos de los otros jugadores hubiéramos sabido que Hodgey tenía su camiseta en el vestidor, no lo hubiese logrado. En el fervor del partido, la habríamos roto en mil pedazos, y apuesto a que Hodgey está feliz ahora que no hicimos eso. Él sabía lo que estaba haciendo cuando no nos dijo que lo tenía”.

“Mirando hacia atrás, apuesto a que está contento de que no nos hayamos enterado. Estábamos muy enojados, menos mal que no lo hicimos. Me alegro de que un inglés haya sacado algo del juego”, acotó el ex arquero inglés.